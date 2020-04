Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrere zerstörte Scheiben am Bahnhof Aschersleben und eine versuchte Körperverletzung

Aschersleben (ots)

Am 19. April 2020, gegen 12:30 Uhr wurde die Bundespolizei in Magdeburg von den Kollegen der Landespolizei über eine randalierende Person am Bahnhof Aschersleben informiert. Vor Ort wurde ein 29-jähriger Slowake angetroffen, der mit Schottersteinen mehrere Scheiben einwarf. Hierzu gehörten eine Scheibe der Eingangstür von einem Bahnsteig, zwei Türverglasungen einer Nebentür, drei Fenster mit zehn Scheibenteilen, die Rückscheibe eines Wartemoduls und eine Scheibe einer Fahrplanauskunft. Zudem warf der junge Mann auch drei Steine in die Glasscheiben der Servicestation. Ein Stein verfehlte nur knapp eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn, die sich in der Servicestation befand. Ob der Werfer die Frau zu diesem Zeitpunkt wahrgenommen hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Glücklicherweise wurde sie nicht verletzt. Der vermeintliche Täter, der nicht alkoholisiert war, wurde durch die Bundespolizisten vorläufig festgenommen und zur Vernehmung mit einem Dolmetscher gebracht. Zudem ersuchten mehrere Staatsanwaltschaften seinen Aufenthaltsort, hier die Staatsanwaltschaften Potsdam, Kassel, Osnabrück, Hamburg, und Flensburg wegen der Straftaten, Erschleichen von Leistungen, Diebstahl und Sachbeschädigung. Die ersuchenden Behörden wurden informiert. Der 29-Jährige wird sich nun wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

