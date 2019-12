Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Auf der Grabenstraße 19 ist ein geparkter blauer Pkw Renault Megane Cabriolet angefahren worden. Dabei wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Der entstandene Schaden an dem Renault wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde am Dienstag (17.12.2019), gegen 21.00 Uhr, vor dem Haus abgestellt. Als am nächsten Tag gegen 15.30 Uhr der Wagen wieder benutzt werden sollte, wurde die Beschädigung festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

