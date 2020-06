Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Nollingen: Diebstahl eines E-Bikes - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 11.06.20, und Donnerstag, 18.06.20, wurde aus einem Carport in der Dürerstraße in Nollingen ein E-Bike entwendet. Es handelt sich um ein Rad der Marke Flyer in weiß. An dem Fahrrad war ein Korb am Lenker angebracht. Der Wert des Rades liegt bei mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

