POL-PDTR: Brand einer Gartenlaube in Kell am See

Am Sonntag, 22.09.2019 um 14:45 Uhr wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr und die Polizei Hermeskeil über Notruf in Kenntnis gesetzt, dass eine Gartenlaube auf einem Privatgrundstück in Kell am See lichterloh brenne. Bei Eintreffen der Kräfte musste die Bundesstraße 407 wegen den Löscharbeiten der Feuerwehr für ca. 60 Minuten gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Kell am See und Schillingen konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Gartenlaube und ein Zeltpavillon wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000.-EUR. Als Ursache für die Brandentwicklung konnte nicht sachgemäß entfernte heiße Asche ermittelt werden. Durch den Brand entstand kein Personenschaden.

