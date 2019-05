Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Taschendiebe unterwegs!

Wesel (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 15.15 Uhr, kam es in der Weseler Innenstadt im Bereich der Kreuzstraße zu mindestens drei Taschendiebstählen. Unbekannte entwendeten aus den Handtaschen von drei Weselerinnen im Alter vomn 37 bis 55 Jahren die Geldbörsen, als sie in einem Lebensmitteldiscount, einem Textildiscount und einem Schuhgeschäft einkauften. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell