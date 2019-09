Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Baustellenbeschilderung

Morbach-Hinzerath (ots)

Am Samstagabend, 21.09.2019, kam es gegen 23.20 Uhr im Baustellenbereich in der Ortslage Hinzerath zu einer Sachbeschädigung an einer Baustellenabsperrung in der Hochscheider Gasse. Ein Zeuge beobachtete, wie drei Jugendliche im Alter von schätzungsweise 15-17 Jahren, alle mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet, gegen eine Baustellenabsperrung traten. Hierbei wurde ein dort angebrachtes Verkehrszeichen abgebrochen. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend fußläufig in Richtung Ortsmitte. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei in der Ortschaft verlief ergebnislos. Es ist ein Schaden von ca. 100,- Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell