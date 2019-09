Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte entwenden Klappfahrrad aus Garage

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen dem 20.09.2019, gegen 16:00 Uhr und dem 21.09.2019, 02:45 Uhr wurde in der Algenrodter Straße in Idar-Oberstein ein silbernes Klappfahrrad aus einer Garage entwendet. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 zu melden.

