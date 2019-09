Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Entsorgung von Altreifen

Rapperath/Heidenburg (ots)

Am Donnerstag, 19.09.2019, erhielt die Polizei Morbach zwei Hinweise über die illegale Entsorgung alter Reifen. Aufgefunden wurden zum einen sechs Altreifen im Bereich Güldner Siedlung an der K 80 Rapperath und zum anderen an einem Waldweg des Waldfestplatzes Heidenburg. Weitere Angaben zum genauen Ablagerungszeitpunkt können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Ordnungswidrigkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach entgegen.

