Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pressemitteilung der Kriminalinspektion Idar-Oberstein im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach anlässlich des Brandgeschehens im "Haus Nahetal" in Idar-Oberstein vom 14.09.2019

Idar-Oberstein (ots)

Die Brandursachenermittlungen des Brandes im 6.OG des Pflegeheimes in Idar-Oberstein in den Abendstunden des 14.09.2019 dauern weiter an. Mittlerweile konnte der Brandentstehungsort auf einen Tagungsraum/Aufenthaltsraum eingeschränkt werden. Die möglichen Brandursachen werden nun einer weiteren technischen Begutachtung unterzogen. Auch werden vorhandene Bild- und Videoaufnahmen, u.a. des Polizeihubschraubers, zwecks einer Rekonstruktion des Brandes ausgewertet. Wie bereits berichtet, waren neben Kriminaltechnikern auch Brandursachenermittler des Landeskriminalamtes vor Ort. Dabei kam auch ein polizeilicher Brandmittelspürhund zum Einsatz. Die umfangreichen und zahlreichen Vernehmungen des Pflegepersonals und der Heimbewohner dauern noch an. Sobald neue Erkenntnisse zur Brandursache vorliegen, werden wir in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ergänzend berichten.

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 338

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-568670

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell