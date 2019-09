Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer schwer verletzt - Hilden - 1909086

Mettmann (ots)

Am 14.09.2019, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Elberfelder Straße in Hilden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 45-jährige Haanerin mit ihrem Pkw von der Waldkaserne kommend auf die Elberfelder Straße abzubiegen. Hiebei übersah sie offensichtlich einen 53-jährigen Hildener, der mit seinem Fahrrad auf der Elberfelder Straße in Richtung Wuppertal unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitt der Radfahrer schwere, glücklicherweise aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad sowie an dem Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell