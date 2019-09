Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der K35

Idar-Oberstein (ots)

Gesucht wird ein grüner Peugeot oder Nissan, der am 20.09.2019 um ca. 10:10 Uhr von der Vollmersbachstraße her kommend die K35 in Fahrtrichtung Regulshausen befuhr. In der ersten oder zweiten Rechtskurve fuhr dieser auf den anderen Fahrstreifen, sodass der entgegenkommende PKW nach rechts ausweichen musste und die dort befindliche Leitblanke ca. 6-10 Meter lang streifte. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

