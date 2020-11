Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Leerstehendes Gebäude mit Wasser geflutet - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Unbekannte Tatverdächtige sind am Sonntagmorgen (15.11.2020) in ein leerstehendes Bürogebäude an der Koblenzer Straße in Siegen eingebrochen. In den frühen Morgenstunden verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude.

Einen Teil des Objekts sowie das Treppenhaus setzten sie unter Wasser. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden.

Weiterhin lösten sie noch den Brandmeldealarm aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0271 / 7099-0.

