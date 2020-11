POL-SI: Brand verursacht hohen Sachschaden - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Am frühen Freitagmorgen (13.11.2020) hat es in einer Sporthalle in der Fischbacherbergstraße in Siegen gebrannt. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zur Halle und beschädigten zahlreiche Dinge im Inneren der Halle. Gegen kurz vor 5 Uhr war dann das Feuer ausgebrochen.

Brandermittler haben das Gebäude am Vormittag begutachtet. Nach jetzigem Stand geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

