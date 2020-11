POL-PDLU: Räuberischer Diebstahl von Mobiltelefon Freitag, 06.11.2020; 13.00 Uhr

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am gestrigen Freitagmittag bemerkte der Ladendetektiv eines Elektrofachmarkts in Speyer, dass ein Mann ein Mobiltelefon einsteckte und hiernach versuchte den Laden zu verlassen. Als der Detektiv den Mann hieran hindern wollte, setzte sich dieser mit Fäusten zur Wehr und versuchte sich loszureißen. Der Täter konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, welche diesen als einen 30-jährigen Mann identifizierte, der aufgrund eines vorangegangenen Ladendiebstahls im gleichen Geschäft bereits Hausverbot hatte. Er muss sich nun wegen eines räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Hausfriedensbruch verantworten. Der Ladendetektiv erlitt eine leichte Kratzwunde am Unterarm.

