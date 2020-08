Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Eternitplatten im Wald gefunden

Lustadt (ots)

Die Polizei wurde am Samstag Nachmittag darüber informiert, dass im Wald in der Nähe des "Handkeesplatz" Eternitplatten entsorgt wurden. Die Platten liegen abseits von Wanderwegen, sodass von ihnen keine Gefahr ausging. Die zuständigen Behörden wurden informiert. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise auf den Abfallentsorger geben kann, möge sich mit der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

