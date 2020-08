Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eichhörnchen ausgewichen und gestürzt

Maikammer (ots)

Eine 44-Jährige Rollerfahrerin befuhr am gestrigen Samstag gegen 18:30 Uhr die Straße "Frantzplatz" in Maikammer, als plötzlich ein Eichhörnchen die Fahrbahn querte. Die Rollerfahrerin wich dem Tier aus und stürzte hierbei. Die Frau verletzte sich durch den Sturz und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

