Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Ratzeburg (ots)

17. Juni 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 16. Juni 2020 / Mölln

Am 16. Juni 2020, gegen 12:30 Uhr kam es an der Einmündung Wasserkrüger Weg/Sechseichener Weg in Mölln zu einem Verkehrsunfall.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 60 Jahre alter Mann aus dem Möllner Umland mit seinem VW Golf den Sechseichener Weg in Fahrtrichtung Wasserkrüger Weg. An der Einmündung hielt der VW-Fahrer an, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr passieren zu lassen. Er wollte seine Fahrt nach links stadteinwärts fortsetzend.

Ein 26 Jahre alter Mann aus Mölln parkte seinen Ford Fiesta aus einer Grundstücksauffahrt aus und fuhr dazu rückwärts auf den Wasserkrüger Weg in den Einmündungsbereich. In seinem Pkw befand sich eine 25 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz.

Als der 60-Jährige losfuhr, stieß er mit dem Ford Fiesta zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 6.5000 Euro geschätzt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

