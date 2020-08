Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsversuch

Bad Bergzabern (ots)

Nachdem es bereit in der Nacht zuvor zu einem Einbruch in den Kiosk am Schwanenweiher gekommen war, wurde nun festgestellt, dass jetzt versucht wurde in das daneben liegende Materialhaus einzubrechen. Dabei war das Schloss und die Tür selbst beschädigt worden. Der Schaden dürfte bei ca.150.- liegen. Entwendet wurde nichts.

