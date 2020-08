Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern, B9/ Fahrtrichtung Speyer - Verkehrsunfall mit Sachschaden! Freitag, 28.08.2020, gegen 11.00 Uhr

Germersheim (ots)

Bei der Kollision zweier Lkw auf der B 9, am Freitagvormittag, gegen 11.00 Uhr entstand erheblicher Sachschaden. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer hatte auf der B 9, zwischen Rheinzabern und Rülzheim eine Reifepanne und war gezwungen auf dem Seitenstreifen zu stoppen. Er sicherte vorschriftsmäßig die Gefahrenstelle ab. Ein in gleicher Richtung fahrender Lkw touchierte wenig später den abgestellten Pannen-Lkw. Dessen 52-jähriger Fahrer hatte den stehenden Lkw zu spät erkannt. An beiden Gespannen wurden die Anhänger erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte auf ca. 12.000 Euro zu beziffern sein. Für die Bergung der Anhänger musste eine Fahrspur der B 9 kurzzeitig gesperrt werden.

