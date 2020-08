Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall

Geschädigter gesucht 28.08.2020, 11:25 Uhr

Kandel, Goethestraße (ots)

Am 28.08.2020 um 11:25 Uhr fuhr der Unfallbeteiligte durch die Goethestraße in Kandel. In Höhe Hausnummer 6 streifte er beim Vorbeifahren vermutlich den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Ob an diesem PKW ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. Der Unfall wurde erst nachträglich gemeldet, Hinweise zu dem geschädigten Fahrzeug sind momentan nicht bekannt. Eventuelle Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth zu melden.

