Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maskenverweigerin sorgt für Tumult

Landau (ots)

Da eine 56-jährige Kundin am 28. August gegen 12:10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Johannes-Kopp-Straße nicht bereit war, ihren vorgeschriebenen Mundschutz im Verkaufsraum zu tragen, kam es zu lautstarken Protesten, wegen der letztendlich die Polizei einschreiten musste. Zusätzlich zum vom Markt ausgesprochenen Hausverbot erwartet die uneinsichtige Kundin ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Coronabekämpfungsverordnung.

