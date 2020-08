Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Einbruch in Gartengerätehaus

Wörth am Rhein (ots)

Unbekannte schnitten in der Nacht zum Donnerstag, dem 27.08.2020, den Gartenzaun zu einem Gartengrundstück in der Schrebergartenanlage im Klammgrund auf und drangen in ein dort befindliches Gartengerätehaus ein. Daraus entwendeten sie mehrere Werkzeuge und fünf LED-Lampen. Weiterhin wurde ein Kinderfahrrad, dessen Herkunft nicht geklärt ist, in den auf dem Gelände befindlichen Sandkasten geworfen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

