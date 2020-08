Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg

Pfalz - Zu tief ins Glas geschaut

Berg / Pfalz (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Hagenbacher Straße in Neulauterburg am Freitag, dem 28.08.2020, um 00.55 Uhr, ein 41-jähriger Autofahrer kontrolliert, der deutlich wahrnehmbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des 41-Jährigen wurden einbehalten, weiterhin wird er wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell