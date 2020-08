Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld/Lustadt - Durchfahrtsverbot überwacht

Lingenfeld/Lustadt (ots)

16 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot ahndeten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik am Donnerstag zwischen 13.20 und 15.30 Uhr Am Hirschgraben in Lingenfeld. Auch in der Poststraße in Lustadt kontrollierten die Beamten das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 t. Hierbei konnte lediglich ein Verstoß gegen das bestehende Verbot festgestellt werden. Zudem war ein Autofahrer wegen der Benutzung seines Mobiltelefons beanstandet worden. Die Kontrollstelle in der Poststraße wurde in der Zeit zwischen 15.45 und 17.15 Uhr eingerichtet.

