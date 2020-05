Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070520-354: Diebstahl aus Kirche

Engelskirchen (ots)

Eine katholische Kirche in Engelskirchen-Loope ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (6./7. Mai) von Dieben heimgesucht worden. Zwischen 18.00 und 07.50 Uhr waren die Unbekannten auf Beutezug gegangen. Neben Kerzenständern, Schellen und einer Glocke stahlen die Täter auch die Opfergaben aus zwei Geldkassetten, welche sie aufhebeln konnten. Beim Aufbruch der Türe zur Sakristei hebelten die Diebe mit so großer Gewalt an dem Holzrahmen, dass dieser zum Teil gebrochen auf dem Boden lag. In der Sakristei selbst fanden sie allerdings keine Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

