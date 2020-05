Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070520-352: Feldhase sorgte für Unfall

Lindlar (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Mittwoch (6. Mai) die Fahrerin eines Motorrollers in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie wegen eines kreuzenden Feldhasens auf der L 284 gestürzt war. Die 66-jährige Bergheimerin war gegen 17.15 Uhr hinter einer weiteren Motorradfahrerin in Richtung Overath unterwegs, als in Höhe der Ortslage Linde-Bruch ein Feldhase die Fahrbahn querte. Als die Vorausfahrende ihr Krad daraufhin stark abbremste, verlor die 66-Jährige die Kontrolle über Ihren Motorroller und stürzte. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Feldhase überstand das Aufeinandertreffen unbeschadet und hoppelte weiter.

