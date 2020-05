Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060520-351: Rasenmäher vom Friedhofsgelände gestohlen

Lindlar (ots)

Einen in einem Metallcontainer auf dem Lindlarer Friedhof eingeschlossenen Rasenmäher haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (5.6. Mai) gestohlen. Die Diebe kackten das Vorhängeschloss des Containers mit einem Bolzenschneider, so dass sie an den Mäher der Marke Sabo gelangen konnten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

