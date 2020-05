Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060520-348: Werkzeug aus Wohnhaus gestohlen

Engelskirchen (ots)

In ein zurzeit wegen Renovierungsarbeiten leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Oststraße (Engelskirchen-Ründeroth) sind zwischen Montag- und Dienstagabend (4./5. Mai) Einbrecher eingestiegen und haben Werkzeug gestohlen. Die Täter drangen über ein Fenster in das Haus ein und nahmen unter anderem einen Stemmhammer, eine Stichsäge, mehrere Bohrschrauber, ein Radio und Gartengeräte mit. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

