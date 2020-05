Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050520-346: Gartenstühle bei Dieben begehrt

Marienheide / Lindlar (ots)

Insgesamt zehn Gartenstühle haben Diebe am vergangenen Wochenende in Marienheide und Lindlar-Frielingsdorf gestohlen. Gleich acht davon sind am Samstagabend (2. Mai) von der Terrasse eines Hauses an der Höfeler Landstraße verschwunden. Zwischen 22.30 und 23.00 Uhr waren die Diebe hier am Werk. Auch in Frielingsdorf waren die Diebe zu später Stunde unterwegs. Zwischen 21.00 Uhr am Sonntag und 05.00 Uhr am Montag schlichen sich die Diebe auf die Terrasse eines Hauses an der Straße "Zur Landwehr" und nahmen zwei graulackierte Aluminiumstühle mit einer Sitzfläche aus schwarzem Kuststoffgewebe mit. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

