POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl - Einbruch in Autohaus in der Endinger Straße

In der Nacht von Dienstag, 11.02.2020, 19 Uhr auf Mittwoch, 12.02.2020, 06:45 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter in ein Autohaus in der Endinger Straße eingebrochen. Der/Die Täter verschaffte/n sich über den Innenhof Zugang in das Autohaus. Ein Diebstahlsschaden konnte nach einer ersten Nachschau nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Schätzung ca. 3000 EUR.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Einbruch dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, zu melden.

