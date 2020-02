Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Männliche Person tot aus Bach geborgen - Bisher keine Hinweise auf Fremdverschulden - Polizei sucht mögliche Zeugen

Freiburg (ots)

Leblos in einem Bach aufgefunden wurde eine männliche Person am 12.02.2020 in Titisee-Neustadt. Ein Zeuge fand den 37-Jährigen gegen 10.30 Uhr im Bereich Wilhelm-Fischer-Straße. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesursache. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei bittet Zeugen, denen der Mann am Mittwochvormittag aufgefallen ist oder die sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0761 882 5777 zu melden.

