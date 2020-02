Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendliche schmeißen Drogen weg

Freiburg (ots)

Vor einer drohenden Kontrolle haben am Mittwochabend, 12.02.2020, in Bad Säckingen Jugendliche Drogen weggeschmissen und sind geflüchtet. Gegen 18:10 Uhr näherte sich eine Fußstreife den Jugendlichen, die sich bei einer Parkbank in der Nähe der Parkstraße aufhielten. Als diese die Polizei erkannten, warf einer ein Plastikbeutel weg und alle rannten in unterschiedliche Richtungen davon. In der Dunkelheit konnte sie entkommen. Im Plastikbeutel befand sich knapp 50 Gramm Marihuana.

