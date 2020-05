Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040520-344: Unfallflucht in der Herderstraße

Radevormwald (ots)

Ein am Fahrbahnrand der Herderstraße geparktes Motorrad ist zwischen dem 27. April und dem 2. Mai bei einem Verkehrsunfall leicht beschädigt worden - der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr davon. Die in Höhe des Hauses Nr. 2 abgestellte schwarze Honda wurde vermutlich von einem PKW am Heck getroffen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

