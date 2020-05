Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040520-341: In Schützenhaus eingebrochen

Engelskirchen (ots)

Mehrere Luftdruckwaffen, Sportbögen, Werkzeug und Bargeld haben Unbekannte erbeutet, die in den vergangenen Tagen in ein Schützenhaus in Engelskirchen-Loope eingestiegen sind. In der Zeit vom 27. April bis zum 2. Mai hatten die Einbrecher mit brachialer Gewalt eine stabile Metalltür auf der Rückseite des am Schiffahrter Weg gelegenen Schützenhauses aufgehebelt. Im Innern des Gebäudes brachen sie mehrere Türen und Schränke auf und stahlen neben Luftdruckwaffen und Sportbögen Bargeld aus einer Geldkassette, einen Akkuschrauber sowie einen Kompressor. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

