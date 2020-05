Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050520-347: Kennzeichen gestohlen

Gummersbach (ots)

Die Kennzeichen GM-EM 516 haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (2. - 4. Mai) von einem an der Kölner Straße in Rebbelroth abgestellten Renault Master gestohlen. Wer Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

