Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060520-349: Einbruchsversuch - Loch in Scheibe geschnitten

Waldbröl (ots)

In ein im Bau befindliches Einfamilienhaus an der Homburger Straße wollten Unbekannte in der vergangenen Nacht (5./6. Mai) einbrechen. Zu diesem Zweck schnitten sie zunächst in die äußere Scheibe der Terrassentürverglasung ein Loch. Die innere Scheibe der Tür gingen die Einbrecher nicht an. Eventuell fühlten sich die Täter gestört, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen. Die Tatzeit lag zwischen 20.30 und 07.30 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell