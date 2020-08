Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - B10 wegen Verkehrsunfall teilweise gesperrt

Edenkoben (ots)

Ein 74 Jahre alter Autofahrer wollte am heutigen Vormittag gegen 10:50 Uhr in Höhe Birkweiler auf die B 10 auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Annweiler herannahenden Sattelzuggespanns, das von einem 73-jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 72 Jahre alte Beifahrerin im Pkw leicht verletzt wurde. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf 26.000 EUR geschätzt. Weil an dem unfallbeteiligten Pkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren, konnte die Fahrbahn in Richtung Landau nach Reinigung erst gegen 12:15 Uhr wieder freigegeben werden.

