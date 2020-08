POL-PDLD: Edenkoben - Handfeste Auseinandersetzungen

Polizeidirektion Landau

Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattete gestern eine Frau, die von ihrem getrenntlebenden Ehemann einen Rucksack ins Gesicht geschlagen bekam. Dabei erlitt sie einen Nasenbeinbruch sowie eine Platzwunde am rechten Auge. Wegen ihren Verletzungen musste sie ein Krankenhaus aufsuchen. In einem anderen Fall stellte eine Frau Strafanzeige gegen ihren Ehemann, weil dieser ihr einen Stoß auf die Wange versetzte. Hierbei schleuderte die Anzeigenerstatterin gegen den Kleiderschrank und verletzte sich im Gesicht. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

