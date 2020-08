Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Hotel

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Ca. 1500 Schaden entstand bei einem Einbruch in ein Hotel in Gleiszellen-Gleishorbach. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch, 26.08.2020, in das Hotel ein und entwendeten Bargeld und Spirituosen.

