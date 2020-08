Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung

Diebstahl in Weinberg

Kapellen-Drusweiler (ots)

Am 24.08.2020 wurde bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern eine Sachbeschädigung und ein Diebstahl in einem Weinberg in Kapellen-Drusweiler angezeigt. Am Abend des 04.08.2020 haben bisher unbekannte Täter in einem Weinberg (Pfaffenhol) eine komplette Zeile Rebstöcke (117 Stück) abgeschnitten und 25 Eisenpfosten entwendet.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel 06343-93340 oder per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

