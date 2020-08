Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Unfall in der Trappengasse

Landau (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein Autofahrer beim Einfahren von der Königsstraße in die Trappengasse eine bisher unbekannte Frau an. Diese hatte trotz einer augenscheinlich leichten Verletzung ihren Weg fortgesetzt und war demnach bei der Unfallaufnahme nicht zu ermitteln. Die Polizei Landau bittet sie um Kontaktaufnahme.

