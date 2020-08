Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Dieb landet in Zelle

Germersheim (ots)

Wegen Ladendiebstahl, Fahrraddiebstahl sowie Hausfriedensbruch mussten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim gleich dreimal am Dienstag ausrücken. Der 26 - Jährige aus Germersheim hatte am Morgen in einer Tankstelle eine Packung Erdnüsse gestohlen. Zuvor hatte er im Stadtgebiet bereits ein Fahrrad entwendet, der Besitzer hat dieses zwischenzeitlich wieder zurückerhalten. Am Abend hatte der Dieb erneut einen Ladendiebstahl begangen und aus einem Einkaufsmarkt Süßigkeiten entwendet. Da er hier schon Hausverbot hatte, erhielt er zudem eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Letztlich wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und musste die Nacht bei der Polizei in der Zelle verbringen.

