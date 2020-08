Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Gurtmuffel und Handysünder unterwegs

Landau (ots)

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Landau wurden durch die Polizei am Dienstag 19 Autofahrer festgestellt, die verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzen. 20 weitere Autofahrer waren nicht angeschnallt und in neun Fällen musste aufgrund von Mängeln am Fahrzeug oder nicht mitgeführten Fahrzeugpapieren ein Mängelbericht ausgestellt werden. Die Kontrollen fanden in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 15.15 Uhr in der Annweiler Straße, der Wollmesheimer Straße und im Bereich der Queichheimer Brücke statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell