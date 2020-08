Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots)

Innerhalb einer Stunde wurden gestern Morgen (25.08.2020, 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr) 18 Autofahrer sanktioniert, weil sie in der Weinstraße zu schnell unterwegs waren. Im Bereich des Schulzentrums gilt Tempo 30. Der schnellste Autofahrer war mit 55 km/h unterwegs. Eine 36-jährige Autofahrerin erledigte telefonisch ihre Angelegenheiten, während sie an der Polizei in der Luitpoldstraße vorbeifuhr. Sie erwartet ein Bußgeld von 100.- Euro. Zudem kassiert sie einen Punkt in Flensburg.

