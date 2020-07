Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 15-Jähriger tritt Polizeibeamten

Nordhorn (ots)

Am Freitag gegen 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten in Nordhorn an der Straße Postdamm einen 15-Jährigen wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Junge zeigte sich bereits zu Beginn äußerst unkooperativ und aggressiv. Als die Beamten den 15-Jährigen mit zur Dienststelle nehmen wollten, um ihn an einen Erziehungsberechtigten zu übergebe, leistete der Minderjährige erheblichen Wiederstand und beleidigte die Beamten fortwährend. Zudem trat er einen 35-jährigen Beamten gegen die Oberschenkel.

