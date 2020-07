Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Täter versucht Tischtresor zu klauen

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Montag, zwischen 23:45 und 00:15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht den Tischtresor einer Verkaufsbude an der Dorfkrugstraße in Nordhorn zu entwenden. Aufgrund der Sicherung des Tresors misslang die Tat und der Täter entfernte sich ohne Diebesgut von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

