Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe stehlen zahlreiche Werkzeuge

Espelkamp (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Diebstähle von Werkzeugen gemeldet.

So wurden die Beamten am Mittwochmorgen in die Ostlandstraße an die Baustelle eines mehrgeschossigen Hauses gerufen. Hier hatten Unbekannte zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr zahlreiche Werkzeuge entwendet. Darunter mehrere Nivellier- und Bohrgeräte, Schneidewerkzeuge und Winkelschleifer. Hier entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 17.15 Uhr und 7.05 brach man auch in die Ausbildungsstätte des "Ludwig-Steil-Hofes" in der Lübbecker Straße ein. Hier hatten es die Täter auf diverses Kleinwerkzeug abgesehen.

In derselben Nacht, zwischen 15.45 Uhr und 6.15 Uhr suchten Unbekannte auch die Straße "Vor dem Bruch" auf und gelangten auf den Innenhof des Waldfriedhofes Espelkamp. Ziel der Täter war hier ein VW Bulli aus dessen Innenraum man unter anderem ein Rückenblasgerät und einen Freischneider, beides von der Marke Stihl, stahl.

Am Donnerstagabend wurde die Polizei auch um kurz vor 22 Uhr in die Tirrenstraße gerufen. Nach Auslösen einer Alarmanlage eines Baustoffhandels trafen die Beamten hier direkt in der Zufahrt auf einen Skoda Octavia, in dessen Innenraum sich ein 43-jähriger Espelkamper befand. Hier besteht der Verdacht, dass der Mann "Schmiere" für seine Komplizen gestanden hatte. Diese hatten ohne Beute fliehen können. Ein Diensthundführer durchsuchte mit weiteren Beamten das Gelände. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge der Taten.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

