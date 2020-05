Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Polo-Fahrerin mit 2,75 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße 19.05.20, 22.00 Uhr

Beamte der Polizei Schöningen zogen am Dienstagabend eine 39 Jahre alte Polo-Fahrerin noch rechtzeitig aus dem Verkehr. Ein Alkoholtest der Fahrerin hatte 2,75 Promille ergeben. Damit war die aus der Samtgemeinde Nord-Elm stammende 39-Jährige absolut fahruntüchtig.

Einer aufmerksamen Zeugin fiel die Fahrerin schon auf der Warberger Straße in Richtung Ortsausgang auf. Eine Streifenbesatzung bemerkte die Fahrerin schließlich auf einem Tankstellengelände noch am Steuer ihres Fahrzeugs. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt. Am Vormittag zeigte die 39-Jährige schließlich ihren Führerschein in der Schöninger Polizeiwache vor, der daraufhin sichergestellt wurde. Zum Abschluss erläuterten die Beamten der 39-Jährigen nochmals, dass sie ab sofort kein führerscheinpflichtiges Kraftfahrzeug mehr im öffentlichen Verkehrsraum führen darf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell