POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 08.01.2020

Hofheim (ots)

1. Polizei warnt vor falschen Handwerkern, Hofheim am Taunus, Lorsbacher Straße, Eschborn, Leiershohlstraße, Dienstag, 07.01.2020

(jn)Die Polizeidirektion Main-Taunus warnt eindringlich vor falschen Handwerkern, die derzeit im Kreisgebiet ihr Unwesen treiben und dabei versuchen, ältere Menschen zu bestehlen. Leider kam es am Dienstag sowohl in Hofheim als auch in Eschborn zu derartigen Taten.

Gegen 13:30 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstür einer knapp 90-jährigen Frau in der Lorsbacher Straße in Hofheim und machten anstehende Arbeiten an einer Wasserleitung zum Vorwand ihres Erscheinens. Zunächst reagierte die Dame geistesgegenwärtig und bestand auf eine vorangegangene Beauftragung durch den Hausmeister. Als das kriminelle Duo bestätigte, vom Hausmeister geschickt worden zu sein, gewährte sie den Männern Einlass. Während sich ein Täter unbeobachtet in der Wohnung bewegen konnte, lenkte der zweite Täter die Geschädigte ab. Nachdem die Trickdiebe die Wohnräume wieder verlassen hatten, musste die Hofheimerin dann feststellen, dass hochwertiger Schmuck im Gesamtwert von einigen Tausend Euro gestohlen worden war. Die zwei ca. 40 bis 50 Jahre alten, etwa 1,80 großen Männer sollen südosteuropäisch ausgesehen, schlechtes Deutsch gesprochen haben und mit einem dunkelblauen Arbeitsanzug und einer gelben Warnweste bekleidet gewesen sein. Beide hatten kurze, schwarze und glatte Haare. Der dickere habe einen Vollbart getragen, während der andere keinen Bart hatte.

Gleichsam kriminell gingen zwei bislang unbekannte Täter in der Wohnung einer Seniorin in der Leiershohlstraße vor. Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter, ca. 1,75 Meter großer Mann mit kräftiger Figur und blauem Arbeitsanzug klingelte um 14:30 Uhr an der Wohnungstür und sprach von einer defekten Wasserleitung, welche repariert werden müsse. In der Folge betrat der aktzentfrei Deutsch sprechende Täter, der eine dunkle Wollmütze trug, die Wohnung und täuschte entsprechende Arbeiten vor. Währenddessen betrat eine weitere Person unbemerkt die Wohnung und ließ eine Geldkassette mit ca. 1.000 Euro Bargeld mitgehen.

In beiden Fällen ermittelt das für Trickdiebstahl zuständige Kommissariat in Hofheim und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden. Darüber hinaus gibt die Polizei folgende Hinweise, damit Sie nicht auch Opfer von Trickdieben werden:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Lassen Sie Handwerker und Ableser nur dann herein, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an und lassen Sie sich den Auftrag bestätigen. Suchen Sie die Telefonnummer dazu selbst heraus und lassen sich die Nummer nicht vom Unbekannten vorsagen.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, notfalls auch energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Pflegen Sie als jüngerer Mensch Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

- Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Angehörigen über diese Form des Trickdiebstahles zu informieren und darüber zu sprechen.

Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren. Darüber hinaus bieten auch die Sicherheitsberater für Senioren Einzelberatungen und regelmäßige Vorträge im Main-Taunus-Kreis an, um gerade die älteren Menschen der Bevölkerung über Trickdiebstähle und -Betrügereien aufzuklären. Das erklärte Ziel ist es dabei, möglich viele Straftaten zu verhindern und Seniorinnen und Senioren zu sensibilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.seniorenberater.help und www.praeventionsrat.de.

2. 17-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle - Fahrzeuginsassin verletzt, Flörsheim am Main, Wicker, Weilbach, Hattersheim am Main, Mittwoch, 08.01.2020, 01:14 Uhr bis 01:21 Uhr

(jn)Bei einer Verfolgungsfahrt zwischen einem 17-jährigen Autofahrer aus Wiesbaden und der Polizei ist eine Fahrzeuginsassin im flüchtenden Pkw leicht verletzt worden. Um 01:14 Uhr sollte ein Opel Omega, der auf der Wickerer Straße unterwegs war, von Beamten der Polizeistation in Flörsheim kontrolliert werden. Als die Streife mittels Blaulicht und entsprechender Anhaltesignale die Kontrollabsicht kundtat, reagierte der 17-jährige Fahrer des Opels, indem er beschleunigte und unter Missachtung zahlreicher Verkehrsregeln flüchtete. Mehrfach geriet der 17 Jahre alte, in Wiesbaden wohnhafte Jugendliche, dabei auf die Gegenfahrbahn und kam im Bereich der Niedeckerstraße in Hattersheim in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit der dortigen Leitplanke, setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Erst in der Sarceller Straße in Hattersheim sollte die Verfolgung zwangsläufig ihr Ende nehmen; bei dieser Straße handelt es sich um eine Sackgasse. Der junge Fahrer begründete seine Flucht mit der Tatsache, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben und wird sich nun auch wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Im Verlauf der Kollision mit der Leitplanke wurde eine 17-jährige Flörsheimerin leicht verletzt; sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die zwei weiteren Mitfahrerinnen - eine 16-jährige Hofheimerin sowie eine 17-jährige Flörsheimerin - blieben unverletzt. Derzeit geht die Polizei nicht davon aus, dass durch die riskante und waghalsige Fahrweise weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Gleichwohl werden mögliche Geschädigte oder Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Flörsheim (06145 / 5476 - 0) oder in Hofheim (06192 / 2079 - 0) zu melden.

3. Deko-Kugeln gestohlen, Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Freitag, 03.01.2020 bis Dienstag, 07.01.2020

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben unbekannte Täter drei beleuchtete Kugeln, die der Dekoration des Kreisels in der Sulzbacher Hauptstraße dienten, gestohlen. Die Kugeln waren hier im Bereich der Grünfläche aufgestellt und haben einen Wert von jeweils 400 Euro. Die Polizei in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

4. Mann zerkratzt zwei Pkw - vierstelliger Sachschaden, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Dienstag, 07.01.2020, 23:50 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend in Hofheim zwei Fahrzeuge zerkratzt, die auf Privatparkplätzen in der Rheingaustraße parkten. Ein Zeuge beobachtete den dunkel gekleideten Täter, der kräftig und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein soll, als dieser um 23:50 Uhr die Motorhaube eines braunen VW sowie eines schwarzen BMW zerkratzte. Dabei verursachte der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe mindestens 1.000 Euro. Im Anschluss soll der Mann weggegangen und in einem Wohnhaus in der Rheingaustraße verschwunden sein.

Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und geht entsprechenden Hinweisen nach. Weitere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Pedelec-Fahrerin angefahren, Schwalbach am Taunus, Berliner Straße, Avrillestraße, Dienstag, 07.01.2020, 13:35 Uhr

(jn)Eine 80-jährige E-Bike-Fahrerin aus Schwalbach ist am Dienstagmittag in Schwalbach beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Erkenntnissen an der Unfallstelle zufolge befuhr die Dame um 13:35 Uhr die Berliner Straße vom Ostring kommend und wurde im Bereich der Avrillestraße von einem 56-jährigen Mann aus Liederbach übersehen, der am Steuer eines Vito saß. Dieser war zuvor auf der Avrillestraße unterwegs gewesen und dann nach rechts in die Berliner Straße abgebogen, wobei er mit der Frau kollidierte. Diese wurde, nach einer ersten medizinischen Untersuchung an der Unfallstelle, vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

6. Fahrradfahrer bei Dunkelheit übersehen, Kriftel, Hattersheimer Straße, L3011, Dienstag, 07.01.2020, 06:54 Uhr

(ka)Am Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 3011 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Ford-Fahrer, der aus Richtung Lorsbach kommend nach Hattersheim fuhr, übersah um 06:54 Uhr den Radfahrer, der in dieselbe Richtung fuhr und touchierte ihn. Der Radfahrer stürzte daraufhin auf die Motorhaube des Pkw und verletzte sich leicht, weshalb er mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Die Polizei empfiehlt Radfahrern, bei Dunkelheit oder schlechter Sicht auf reflektierende Bekleidung beziehungsweise auf eine gut sichtbare Beleuchtung des Fahrrades zu achten.

