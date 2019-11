Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrraddiebstahl, Unfall unter Alkoholeinwirkung, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Aalen: Fahrrad entwendet

Zwischen 6 Uhr und 16 Uhr am Montag wurde aus dem Fahrradparkhaus beim Aalener Bahnhof das E-Bike eines 55-Jährigen entwendet. Das weiße Rad der Marke Centurion war mit einem Kettenschloss gesichert. Der Wert des E-Bikes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des entwendeten E-Bikes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Alkohol am Steuer

Am Montag befuhr um 17:45 Uhr der 51-jährige Fahrer eines Fiat Ducato die Hauptstraße und streifte beim Vorbeifahren einen parkenden anderen Fiat Ducato. Der linke Außenspiegel des parkenden Ducato wurde dabei abgerissen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Unfallfahrer händigte den anwesenden Mitarbeitern der Montagefirma daraufhin lediglich eine Visitenkarte aus und entfernte sich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit in ein angrenzendes Gebäude. Dort konnte er kurze Zeit später von einer hinzugezogenen Polizeistreife angetroffen werden. Da er erheblich alkoholisiert war, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Pkw Ford beschädigte eine 35-Jährige am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen Pkw Hyundai, der auf einem Parkplatz am Marktplatz abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Ellwangen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr ein Sachschaden von rund 7500 Euro entstand. Verkehrsbedingt hatte ein 43-Jähriger seinen Pkw VW Polo auf der Fayencestraße anhalten müssen. Eine 54-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Audi auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Ellwangen-Beersbach: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3216 zwischen Hofstetten und Hirlbach erfasste eine 21-Jährige am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr mit ihrem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde beim dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ellwangen: Auffahrunfall auf der Autobahn

Ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro entstand am Dienstag um 08:15 Uhr auf der BAB 7 zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl, als ein 32-jähriger Audi-Fahrer auf den bremsenden BMW eines 51-Jährigen auffuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch

Zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 8.50 Uhr versuchten Unbekannte die Eingangstüre einer Weinhandlung in der Kornhausstraße aufzubrechen. Nachdem der Einbruchsversuch misslang, setzten die Täter auch an einer Nebeneingangstüre an, welche aber ebenfalls nicht geöffnet werden konnte. Der von den Unbekannten verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

